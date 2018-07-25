Mevlana Müzesi'ne kapsamlı restorasyon

KONYA (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi'nde, Sultan İkinci Mahmut döneminden bu yana en kapsamlı restorasyona başlandı.



Tasavvufta Mevlevi yolunun öncüsü, düşünce adamı Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor.



Mevlana'nın metfun olduğu Kubbe-i Hadra (Yeşil Kubbe) ise Mevlana Müzesi'nin en çok dikkati çeken bölümünü oluşturuyor. Mimari yapısı, mozaik ve şekliyle görenleri etkileyen Kubbe-i Hadra 1273 yılında yaptırıldı.



Kubbenin iç aksamı, kalem işi süslemeler, nakış, bezeme ve hatlardan oluşuyor.



Mevlana'nın metfun olduğu Yeşil Kubbe'de iç, kalem ve nakış işleri restorasyonu titizlikle yürütülüyor. Müzede 16 Haziran'da başlatılan restorasyonun 17 Aralık Şeb-i Arus törenlerine yetiştirilmesi hedefleniyor.



İl Kültür ve Turizm Müdür Abdüssettar Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kubbe-i Hadra'nın iç mekanında deformelerin olduğunu gördüklerini söyledi.

-"Ön gördüğümüz süre 180 gün"

Bu iç mekanda 2. Mahmut döneminde yapılan restorasyonun ardından en kapsamlı çalışmanın başlatıldığını belirten Yarar, şöyle devam etti:



"Bilim kurulunun da vermiş olduğu kararlar doğrultusunda Kubbe-i Hadra'nın kalem işi süslemelerinde çok ciddi bir restorasyon çalışmasına başladık. Ramazan ayının son haftasında başlayan restorasyonu Allah nasip ederse bu yıl Şeb-i Arus törenlerine yetiştireceğiz. Yani öngördüğümüz süre 180 gündür. Bu zaman içerisinde konunun uzmanları hassasiyet içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Tek tek, milim milim işlenerek restorasyon ve konservasyon işi tamamlanacak. Kubbe-i Hadra'nın, 2. Mahmut döneminden bu yana en kapsamlı restorasyonu yapılmaktadır. Ustalarımız çok hassas bir şekilde çalışıyor. Raspi adı verilen yöntem esas alınarak çalışmalar sürdürülmektedir."



Yarar, müzede zamanla önemli restorasyon çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Yapılan çalışmalarda hatların, desenlerin ve geometrik şekillerin üzerindeki boyamaların yanlışlıkla yapıldığını, orijinalinden farklı olduğunu gördük. Müzenin iç mekanındaki hatların kontrolleri yapılacak. Restore edilecek durumları varsa da onları yaparak ziyaretçilerimize en güzel sunumu yapma amacındayız. Kubbe-i Hadra'nın çinilerinde de çok ciddi anlamda dökülmeler mevcut. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki zaman içerisinde bu çinilerin yeniden imal edilerek yerlerine takılmasını sağlayacağız. Amacımız Hazreti Mevlana'nın ruhaniyetine uygun hizmetlerin daha iyi yapılmasını sağlamaktır."







