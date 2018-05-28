Meteorolojiden 7 il için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Denizli, Çorum, Amasya, Tokat, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Denizli, Çorum, Amasya, Tokat, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren saat 20.00'ye kadar yerel kuvvetli ve kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu illerde yaşayanların, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

















