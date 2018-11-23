Meslektaşlarının gününü çektikleri kliple kutladılar

SİVAS (AA) - Sivas Bilim Sanat Merkezi tarafından İl Milli Eğitim Müdürü ve 25 öğretmenin katılımıyla Öğretmenler Günü için "Benim Adım Öğretmen" adlı parçaya klip çekildi.

Hazırlanan klip, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketleri" tanıtım toplantısında izletildi.



Öğretmenler Günü dolayısıyla yaklaşık 2 haftada çekilen klipte İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve 25 öğretmen rol aldı.

Enstrüman da çalan eğitimciler, "Benim Adım Öğretmen" adlı parçayı kentin çeşitli mekanlarında seslendirdi ve meslektaşlarına hediye etti.

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Adem Uzun, AA muhabirine, projenin BİLSEM tarafından hazırlandığını söyledi.

Kentte görev yapan öğretmenlerle "Benim Adım Öğretmen" adlı parçayı seslendirdiklerini belirten Uzun, "Bu klibi tüm öğretmenlerimize hediye etmeyi planladık. İl Milli Eğitim Müdürümüz ve 25 öğretmenimiz klipte aktif rol aldı. Öğretmenler parçayı seslendirdi, enstrüman çaldı. Amacımız, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel Türkiye'deki öğretmenlerimize bir hediye sunmaktı. Klibi hazırlarken her branştan öğretmene yer vermeye gayret ettik." diye konuştu.

Klibin, sosyal medyada da yayımlanacağı öğrenildi.