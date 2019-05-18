Mescid-i Aksa'da şiir akşamı

KUDÜS (AA) - Türk yazar, şair ve edebiyatçılar, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da "Kudüs Şiirleri" dinletisi düzenledi.

Türkiye Dergiler Birliğinin kurucularından yazar Asım Gültekin'in koordinatörlüğünde Harem-i Şerif'in avlusunda düzenlenen etkinliğe Türk ziyaretçilerin de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Mescid-i Aksa'daki Kubbetu's Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki alanda düzenlenen ve Filistinlilerin de katıldığı şiir dinletisinde Türk ve Arap edebiyatından tanınmış şairlerin Kudüs ile ilgili şiirleri okundu.

Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs, Filistin ve Mescid-i Aksa'nın önemine değindi.

Filistin'e 2006'da da saldırı düzenlendiğini belirten Gültekin, "Biz o zaman İstanbul'da şairlerle bir Filistin Şiir Akşamı düzenleme kararı almıştık. Şiir akşamını tertip etmeme rağmen babamın vefatı nedeniyle katılamamıştım. İşte o akşamın tekrarını 13 yıl sonra Mescid-i Aksa'da Kubbetu's Sahra'nın önünde gerçekleştirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Sanat, şiir ve edebiyatın hakikat ve mazlumların yanında olmasından başka bir şeyin düşünülemeyeceğine dikkati çeken Gültekin, "Kudüs düşünülmeden insanlığa girilemez. Hiçbir sanatçımızın bu duyarlılığın gerisinde durmamaması gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şiir dinletisinde Nizar Kabbani, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Şabir Banbunhay ve Halis Mutlu'nun şiirleri okundu.