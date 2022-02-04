Mert Şer - Kendine Dön Ücretsiz Pdf İndir, Ücretsiz Oku

Sosyal medyanın çok hızlı büyümesi ile birlikte ünlenen isimlerden birisi olan Mert Şer'in Kendine Dön kitabı gündemdeki yerini koruyor. Instagram hesabında ki paylaşımlar ile ciddi bir kitleye ulaşan Mert Şer'in hazırlamış olduğu kitap Kitapyurdu en çok satanlara girdi. Başarılı yazarın oluşturmuş olduğu kitabı ücretsiz olarak görmek isteyen kullanıcılar ise internette PDF'ini aramaktadır. Peki Mert Şer Kendine Dön kitabı PDF var mı? İşte detaylar haberde yer alıyor.

Mert Şer - Kendine Dön Kitabı

Bir gün elinde kahven ve yüzündeki sessiz gülümsemeyle, kendini kimsenin yarım, eksik sevgisine muhtaç etmediğin için, doğana uymayana uymadığın için, seni sen yapan taraflarını kabul edemeyenleri hayatından uğurladığın için kendine teşekkür edeceksin.



Bir gün arkana yaslanacaksın ve sevmeye yeteneksiz insanlara rağmen içindeki sevgiyi büyüttüğün için, en sıkıntılı zamanlarda dahi neşenin kaybolmasına müsaade etmediğin için, en büyük sadakati kendi ruhuna gösterdiğin için, hayatındaki boşlukları önce kendin kapatmayı seçtiğin için, bütün modunu, gelecek planlarını bir kişinin keyfine, vicdanına, tercihine bırakmadığın için, kendine kocaman bir teşekkür edeceksin.

Yayın Tarihi: 01.02.2022 ISBN: 9786258446036 Dil: TÜRKÇE Sayfa Sayısı: 160 Cilt Tipi: Karton Kapak Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı Boyut: 13.5 x 21 cm

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