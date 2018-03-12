"Mehmet Akif" adlı oyun sahnelenecek

ANKARA (AA) - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un yaşam hikayesini ilk kez sahneye taşıyacak.

Ersoy'un hayatını ve dönemin şartlarını anlatan "Mehmet Akif" isimli tiyatro oyunu, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde yer alan Küçük Tiyatro'da izleyicilerle buluşacak.

Remzi Özçelik'in yazdığı ve Cahit Çağıran'ın yönettiği tiyatro oyunu, şair Mehmet Akif Ersoy'un Kurtuluş Savaşı yıllarında vatan sevgisi şiirleriyle Anadolu'daki mücadelesini anlatacak.

Dekor ve kostüm tasarımını Dilek Kaplan'ın, ışık tasarımını Çetin Atay'ın, dans düzenini Burçak Işımer'in ve müziklerini Nedim Yıldız'ın yaptığı oyunda, Ersoy'u Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Alpay Ulusoy canlandıracak.

"Mehmet Akif" isimli tiyatro oyunu, 12-17 ve 20-24 Mart arasında Küçük Tiyatro'da izlenebilecek.



