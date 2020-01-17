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MDOB, 'Carmina Burana' balesini yeni formuyla sahneleyecek
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), koreografik sahne kantatı formunda yenilenen "Carmina Burana"yı sanatseverlerle buluşturacak.
Kültür Sanat 17.01.2020, 22:42
MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, 21 Ocak'ta Mersin Kültür Merkezi'ndeki gösterimde, orkestra şefliğini Cemi’i Can Deliorman yapacak.
Rejisörlüğünü ve koreografisini Mehmet Balkan'ın, koreografi asistanlığını Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç, reji asistanlığını da Soner Fahlioğulları'nın üstleneceği eserin koro şefliğinde ise Serhat Kaya yer alacak.
Solistlere, Mersin Devlet Opera ve Balesi orkestra ve korosu eşlik edecek.
Koreograf ve rejisör Mehmet Balkan'ın yorumuyla koreografik sahne kantatı formunda yenilenen eser, müziklerinin yanı sıra dekor, kostüm ve ışıklarıyla dikkati çekecek.