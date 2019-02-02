"Mavzer" filminin çekimleri Niğde'de başladı

NİĞDE (AA) - "Mavzer" filminin çekimleri, Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Üskül köyünde başladı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT'nin katkılarıyla çekilen filmin yönetmenliğini Fatih Özcan yapıyor. Başrolünde Serhat Kılıç'ın rol aldığı filmde, köyde çobanlık yapan iki kardeş arasında geçen olaylar anlatıyor.

Çekimler için Macaristan'dan 10 kurtun getirildiği filmde, yöre halkı da rol alıyor. Çekimleri 4 haftada tamamlanacak "Mavzer" filminin, 22 ülkede festivallere katıldıktan sonra sinemalarda gösterime girmesi bekleniyor.

Film setini ziyaret eden Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yönetmen Özcan'dan bilgi aldıktan sonra, filmin teknik ekibi ve oyuncularla sohbet edip başarılar diledi.



Şimşek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Üskül köyü filmin çekimleri için çok ideal yer. Uzun araştırmalar sonucu bu köy tespit edilmiş. Bu film çekiminin, bundan sonra çekilecek filmlere de bir yol açacağını ve yöremizin tanıtımına da büyük katkıda bulunacağına düşünüyorum. Bu vesileyle Mavzer filminde görev alan tüm kadroya teşekkür ederim." dedi.



Şimşek'e ziyaretinde, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna ve Çamardı Belediye Başkanı Yavuz Soylu da eşlik etti.

