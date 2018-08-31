"Manazan Güzeli" ziyaretçilerini bekliyor

KARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Karaman Müzesi'nde sergilenen ve yaklaşık 14 asırdır bütünlüğünü büyük ölçüde koruyan genç kız cesedi, görenlerin dikkatini çekiyor.

Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentin tarihi ve kültürel zenginlikleri Karaman Müzesi'nde sergileniyor. Envanterinde 15 bine yakın eser bulunan müzede, fiziki yetersizlikten dolayı bu eserlerden sadece bini teşhir edilebiliyor.

Müzede sergilenen ve yaklaşık 14 asırdır bütünlüğünü büyük ölçüde koruyan genç kız cesedi, görenlerin dikkatini çekiyor.

Taşkale köyü yakınlarındaki eski yerleşim merkezi Manazan Mağaraları’ndan getirildiği için "Manazan Güzeli" olarak adlandırılan genç kız cesedini ve diğer eserleri görmek için her yıl yaklaşık 20 bin kişi müzeyi ziyaret ediyor.

Karaman Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilde müzecilik faaliyetlerinin 1960'lı yıllarda başladığını, 1980'den itibaren de mevcut binada hizmet verildiğini söyledi.

Müzede kayıtlı yaklaşık 15 bin eser bulunduğunu belirten Kılıç, "Bunlardan bin tanesi sergilenmektedir. Burada milattan önce 8 binli yıllardan bugüne birçok medeniyetin eserleri bulunmaktadır. Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu, Beylikler dönemi, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait önemli eserler sergileniyor. Canhasan, Süleymanhacı köyündeki Pınarbaşı ve Gökçeseki ören yerlerinde daha önce yapılan kazılarda elde edilen eserler önemli yer tutmaktadır." diye konuştu.

- "Ortamda bakteriler yaşayamadığı için ceset sağlam kalabilmiştir"



Kılıç, Taşkale köyü yakınlarındaki eski yerleşim merkezi Manazan Mağaraları’ndan getirilen genç kız cesedinin de müzede sergilendiğini aktararak şöyle devam etti:

"Cesedin bulunduğu Manazan Mağaraları’na jeolojide 'tüf kaya' denilmektedir. İçindeki ısı dört mevsim aynı kaldığı için dışarıdan yeni mikroorganizmalar bu ortamda yaşama şansı bulamamaktadır. Dolayısıyla bu ortamda bakteriler yaşayamadığı için ceset sağlam kalabilmiştir. Manazan Güzeli, dünyada mumyalanmadan ve hiçbir kimyasal kullanılmadan bu kadar uzun süre dayanabilen birkaç cesetten biridir. Yaklaşık bin 400 yıllık olduğu tahmin edilmektedir. 1980'li yıllarda bulunmuş ve müzemize getirilmiştir. Kafatasındaki parçalanma dışında cesedin vücut bütünlüğü tamdır. Müzede havası alınmış özel bir cam fanusta sergilenmektedir. Üzerindeki elbiseleri, saç örgüsü bile durmaktadır."

- "Manazan Güzeli binlerce yıl daha yaşayabilecek"



Karaman Müzesi'nin arkasındaki alana yeni bir müze binasının yapılması için çalışmaların başladığına işaret eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Yeni müzenin mimari tasarım çalışmaları tamamlanmış olup şu anda teşhir tanzim çalışmaları da bitme noktasına gelmiştir. Türkiye'de belki ilk defa temalı bir müze Karaman'da yapılmış olacak. Manazan Güzeli de bu yeni müzede çok özel bir sergileme tekniğiyle sergilenmeye devam edilecek. Bu şekilde Manazan Güzeli binlerce yıl daha yaşayabilecek. Herkesi ücretsiz gezilebilen müzemizi ziyaret etmeye ve Manazan Güzeli'mizi görmeye davet ediyorum."