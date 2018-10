ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında "55. Yıl Onur Ödülü"ne layık görülen Macar yönetmen Bela Tarr, "Senaryo hayatın içinde birlikte yaşadığımız insanlar, sokaklardır. Bir film çekmek için senaryoya ihtiyaç yoktur. Ben film çekerken cebimde küçük kağıt parçaları vardır onlara bakarak filmlerimi çekerim." dedi.

Ünlü yönetmen ve yapımcı Bela Tarr, "Antalya Film Forum" etkinliği kapsamında sanatseverlerle ustalık sınıfına ilişkin tecrübelerini paylaştı.

"Film benim hayatım"

Film çekmenin kendisi için çok önemli olduğunu belirten Tarr, çektiği her filmde insanların gerçekliklerine dokunduğunu söyledi.

"Film benim hayatım." diyen Tarr, çektiği bütün filmlerin insanlık onuruyla ilgili olduğunu, toplumsal sorunları dile getirmek için filmler yaptığını dile getirdi.

"Bir film çekmek için senaryoya ihtiyaç yoktur"

Film çekerken senaryo kullanmadığını, çünkü buna gerek olmadığını belirten Tarr, şöyle konuştu:

"Ben hiç senaryo yazmadım, yazmam da. Senaryo hayatın içinde birlikte yaşadığımız insanlar, sokaklardır. Bir film çekmek için senaryoya ihtiyaç yoktur. Film çekerken cebimde küçük kağıt parçaları vardır, onlara bakarak filmlerimi çekerim."

Tarr, çektiği her sahnenin bir kağıt parçasından oluştuğunu, ilk sahneyi de son sahneyi de o kağıt parçalarına göre çektiğini ifade etti.

55. Uluslararası Antalya Film FestivaliAntalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin açılış galası Cam Piramitve Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi. Festivali'nin açılış töreninde "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" yönetmen Ferzan Özpetek'e (fotoğrafta) verildi. ( Süleyman Elçin - Anadolu Ajansı )29.09.2018 Süleyman Elçin1 / 25

İnsanların bilgisayar başında gerçekliği olmayan senaryolar yazmak için boşuna beyinlerini yorduğunu savunan Tarr, masa başında yazılan senaryoları gerçekçi bulmadığını söyledi.

Filmlerinde karakterleri de gerçek hayattan seçtiğini anlatan Tarr, "Çekeceğim film için karakter avcılığı yapıyorum. Benim filmlerimde oynayan insanlar gerçek hayatta görebileceğiniz insanlar. Ben her zaman oyuncuları serbest bırakırım. Önemli olan oyuncunun canlandıracağı karakteri hissetmesi, o zaman oyuncuyu keşfetmiş olursunuz." dedi.

Kendisi için film müziklerinin çok önemli olduğunu dile getiren Tarr, film yapımcılarının gerilimi artırmak için müzik kullanmasını da doğru bulmadığını kaydetti.

