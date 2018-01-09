Lise öğrencileri Kudüs'ü resmetti

SİVAS (AA) - Sivas'ta güzel sanatlar lisesi öğrencileri tarafından "Kudüs kırmızı çizgimizdir" adlı resim ve afiş sergisi açıldı.

Şemsi Sivasi Halk Kütüphanesi'ndeki sergide, Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi öğrencileri tarafından hazırlanan afişler ve çizilen resimler yer aldı.

Kudüs'ün öneminin anlatılmaya çalışıldığı sergide öğrenciler, Kudüs hakkındaki düşüncelerini afişe ve resme döktü. Sergide 25 yağlı boya resim ve 15 afiş yer alıyor.

Serginin açılışını öğrencilerle yapan Vali Davut Gül, onlara resim ve afişlerde ne anlatmak istediklerini sordu.

Kudüs'te direnişin sembolü 14 yaşındaki bir çocuğun İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp gözleri bağlı olarak sorguya götürülüşünün resmedilmesi, ilgi gördü.

Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca da katıldı.

Sergi, 12 Ocak Cuma'ya kadar açık kalacak.