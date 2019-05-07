Kütüphanede verilen kurslarla engelliler topluma kazandırılıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Aşıkpaşa İl Halk Kütüphanesinde verilen takı tasarımı kursu ile engelli bireyler sosyalleşme imkanı bulup topluma kazandırılıyor.

Valide Hüseyin Karahan Özel Eğitim Uygulama Merkezinde teknoloji tasarım öğretmeni olarak çalışan Kürşat Gökgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilere yönelik farkındalık oluşturan bir projede görev almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kursların 12 engelli kursiyerle 10 ay devam ettiğini belirten Gökgül, "Bu projede meslektaşlarım Tansel Satılmış, Sayit Kayışlı ve Halil Aslan ile görev aldık. Burada eğitim verdiğimiz arkadaşlarımızın bir kısmı fiziksel bir kısmı ise zihinsel açıdan farklılıklar taşısa da hepsi verilen işleri yapabiliyor. Toplumsal bilinçleri yerinde. Birçok toplum kurallarını bilip onlara uyum sağlayabiliyorlar. Burada yaklaşık 9 aydır kurs veriyoruz. Hiçbir kütüphane mensubundan ya da kütüphaneye gelen öğrencilerden şikayet almadık. Burada verdiğimiz görevleri sonuna kadar hepsi başarıyla tamamlayabiliyor." dedi.

Kursiyerlerin bir kısmının çalıştığı kurumdaki eski öğrencilerinden olduğunu belirten Gökgül, mezun olmuş öğrencileri topluma kazandırmak ve ailelerin de kendilerine vakit ayırabilmesi için bu kursu açtıklarını ifade etti.

Kursu ulaşım sıkıntısından dolayı Aşıkpaşa İl Halk Kütüphanesinde engelliler bölümünde açtıklarını belirten Gökgül, şöyle konuştu:

"Devlete bağlı bir kurs olduğu için devlet imkanlarından yararlanıyoruz. Kırşehir Valimiz İbrahim Akın sağ olsunlar bize malzeme konusunda çok büyük destek oldu. Bu malzemeler ile burada kolye, künye, bileklik, tespih ve anahtarlık gibi ürünler yapıyoruz. Kurslarımızda yaptığımız bu ürünleri kursiyer arkadaşlara yardımcı olmak adına bizim öğretmen camiasına ya da dışarıdan gelen ziyaretçilere maliyeti üzerinden satışa sunuyoruz. Önemli gün ve haftalarda düzenlenen kermeslerde ve sergilerde stant açıp buradan elde ettiğimiz gelirle tekrar kursumuz için malzeme alıyoruz."

Daha önce Valide Hüseyin Karahan Özel Eğitim Uygulama Merkezinde eğitim alıp kurstan öğretmenleri vasıtasıyla haberdar olan 23 yaşındaki Meltem Babacan da "Hocam annemi aramış, kurs hakkında bilgilendirmiş. Ben de kursa katıldım. Burada olmaktan çok mutluyum. Daha önce okuduğum okulda tasarım derslerim vardı ama unuttuğum şeyler olmuş. Burada hatırladım. Kursa gelmeyi çok seviyorum. Saati gelsin diye heyecanlanıyorum. Hocamı çok seviyorum, evime yakın olması da güzel, hemen gelebiliyorum." dedi.