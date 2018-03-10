ESKİŞEHİR (AA) - Mahmudiye ilçesinde gerçekleştirilen "Kütüphanede Bir Gün" Projesi kapsamında ilkokul öğrencileri günlerini kütüphanede geçiriyor.

Mahmudiye Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Kütüphanesi tarafından hayata geçirilen "Kütüphanede Bir Gün" Projesi kapsamında ilçedeki ilkokullarda öğrenim gören öğrenciler, kütüphaneyi ziyaret edip çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Bugüne kadar 28 ilkokul sınıfından 378 öğrenci projeye dahil olarak kütüphaneden yararlandı.