Kürk Mantolu Madonna İzmir'de sahnelenecek

İZMİR (AA) - Kürk Mantolu Madonna Vodafone Red'in katkılarıyla İzmir'deki Tepekule Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek.

Engin Alkan tarafından Sabahattin Ali'nin aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetilen oyunun müziklerini Sezen Aksu hazırladı.

Başrollerinde Tuba Ünsal, Menderes Samancılar, Alper Saldıran ve Sercan Badur'un yer aldığı Kürk Mantolu Madonna, 27-28 Mart'ta Tepekule Kültür ve Kongre Merkezi'nde İzmirli tiyatroseverlerle buluşacak.

Yansıtma, mapping, video art, ses-ışık oyunları gibi en yeni dijital sahneleme tekniklerinin kült ve klasik bir eserin sahnelenmesinde kullanıldığı oyun, bu yönüyle dijital tiyatronun örneklerinden birini sunuyor.

Oyunun biletleri Vodafone Red'lilere yüzde 10 indirimle sunulacak ve Biletix üzerinden satın alınabilecek.