Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hacıbektaş’ta Kadıncık Ana Evi’nin açılışını yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacıbektaş ilçesinde restorasyonu yapılan Kadıncık Ana Evi’nin açılışını gerçekleştirdi.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Hacıbektaş ilçesinde bulunan Kadıncık Ana Evi’nin restorasyonunun yapılmasının ardından hizmete yeniden açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve protokol üyeleri tarafından açılışı öncesinde gazetecilere açıklamada bulundu. Bakan Ersoy, “Kadıncık Ana Evi’nin mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait. Geçen yıl almış olduğumuz kararla restorasyonuna başladık ve hızlı şekilde tamamladık, bugün ise hizmete alıyoruz. Yaklaşık 713 bin liralık harcamayla ziyarete hazır hale geldi. Alevi Bektaşilik öğretisinde Hacı Bektaş Veli’nin güvercin şeklinde Hacıbektaş’a gelmesi sürecinde onu hisseden ilk kişinin Kadıncık Ana olduğu varsayılır. Kendisine evinde ekmek içinde yağ ikram etmiş. Hacı Bektaş Veli’nin de ‘artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin’ diye dua ettiği rivayet edilmekte. Kadıncık Ana, toplumda kadın iş gücü ve kadın birliğini temsil eden önemli bir figür olarak kabul edilmekte. Kendisinin mezarının bilinmemesi ve bu evde yaşadığının kabul edilmesi nedeniyle Kadıncık Ana Evi yoğun ziyaretçi almaktadır. Bu açıdan da restore edilip ziyarete daha uygun hale getirilmesi önemliydi. İşletme ve yönetimi Müzeler Genel Müdürlüğünce takip edilecek. Hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.