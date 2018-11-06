Kuğulu Park'ın sakinlerine sağlık taraması

ANKARA (AA) - Kuğulu Park'ın simgesi olan kuğular, Çankaya Belediyesi görevlilerince sağlık kontrolünden geçirildi.

Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerince, Kuğulu Park'taki kuğuların sağlık taramasından geçirildiği bildirildi.

Periyodik olarak parklarda bulunan kuğu, kaz ve ördeklerin sağlık taramalarının yapıldığı belirtilen açıklamada, "Halkla iç içe olan hayvanlarımızın, özellikle kuğuların bakımına özel önem veriyoruz. Halkın yoğun sevgisi ve ilgisini çeken bu hayvanlar, parkımızın da simgesi. Yaptığımız sağlık taramalarında rutin kontrollerinin yanı sıra gerekli koruyucu ilaçlarını da veriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, parkta bulunan 18 ördek, 16 kaz ve 5 kuğunun rutin kontrollerinin yapıldığı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

