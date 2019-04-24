Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali başladı

ANKARA (AA) - Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali, çocuklarla tiyatro oyuncularının bir araya geldiği açılış töreniyle başladı.

Küçük hanımlar ve küçük beyler, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün Atölye Sahnesi kampüsündeki törene, kendileri için özel olarak süslenen koridordan geçerek katıldı.

Kampüste çocuklara yönelik renkli etkinlik alanları oluşturulurken, kurulan dev sahnede müzikli oyunlar sergilendi, ejderha gösterisi düzenlendi.

Şenlik alanında tiyatro sanatçılarıyla bir araya gelip sohbet etme imkanı da bulan çocuklar, sanatçılardan bol bol imza topladı.

Etkinliği, festivale katılmak için Ankara'ya gelen yabancı tiyatro gruplarının yanı sıra çocukların aileleri de izledi.

- "80 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz"

Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü Murat Volkan Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıldır büyük bir coşkuyla kutlanan festivalin açılış şenliğinin yapıldığını söyledi.

Oyunların yarından itibaren sergilenmeye başlayacağını belirten Benli, 5 Mayıs'a kadar Ankara'daki tüm sahnelerle Anadolu Medeniyetleri Müzesinde 205 temsil verileceğini bildirdi.

Benli, 80 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Aileleriyle birlikte düşündüğümüzde çok ciddi bir rakama ulaşıyoruz." dedi.

Festivalin büyüyerek gelişeceğini dile getiren Benli, Ankara Devlet Tiyatrosu olarak organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Benli, sosyo ekonomik durumu zayıf olan okullara bilet gönderdiklerini ve öğrencilerin tiyatroyla buluşmasını sağladıklarını belirterek, festival boyunca 30 bin çocuğa ücretsiz bilet temin edeceklerini dile getirdi.