Köy okulunun duvarına sanatsal dokunuş

ANTALYA (AA) - Bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında dünyaca ünlü ressam Ahmet Güneştekin ve "Çoban Ressam" olarak anılan Sinan Demir, Korkuteli ilçesindeki bir köy okulunun duvarına öğrencilerle Truva atı resmi çizdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival çerçevesinde, festivalin sanatsal afişine de imza atan ünlü ressam Güneştekin ile Demir, Ulucak köyündeki Şehit Mustafa Demir İlkokulu'nun duvarına Truva atı resmetti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ressamlar Güneştekin ve Demir, 4 gün süren çalışmanın son bölümünü birlikte boyadı.

Güneştekin, burada yaptığı konuşmada, Uluslararası Antalya Film Festivali'nin dünya çapında önemli bir noktaya geldiğini söyledi. Böyle bir festivalde imzasının bulunmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Güneştekin, kendisine bir köy okulunun duvarını boyama teklifi geldiğinde de heyecanlandığını belirtti.

Siirt'teki boşaltılmış bir köyde ilk kez 2004 yılında duvara resim yaptıklarını anlatan Güneştekin, "Burada çocuklarla buluştuk, duvara bir Truva resmi yaptık. Umarım kalıcı olur." diye konuştu.

Türel de bir köy okulunun duvarına sanatla dokunulduğunu ifade eden Türel, "Güzel bir hatıra olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımız da bu esere katkıda bulundular. En büyük hayalimiz bugünkü çocuklarımızı ileride başarılı birer birey olarak görmek." dedi.

"Çoban Ressam" olarak anılan Demir de kendisinin Korkuteli'nin dağlarında doğduğunu, amatör olarak başladığı ressamlıkta bugün gerek yurt içinde gerekse yurt dışında etkinliklere katıldığını bildirdi. Demir, kendi yöresinde Güneştekin ile böyle bir çalışmaya imza atmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Boyama etkinliğinin ardından çocuklar, festival tırıyla sinema keyfi yaşadı.

