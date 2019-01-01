Konya'da yılın ilk bebeği

KONYA (AA) - Konya'da yeni yılın ilk bebeği saat 00:03'te dünyaya geldi.

Konya'da 2019 yılının ilk bebeği Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doğdu.

Hatice - Caner Duran çiftinin kız bebekleri 3 kilo 360 gram ağırlığında doğdu. Saat 00:03'te dünyaya gözlerini açan bebek ile annesinin sağlık durumunun oldukça iyi olduğu belirtildi.

Duran çifti, 13 yıllık evliliklerinde 3'üncü çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

Aileyi hastanede ziyaret eden Konya İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Koç, altın hediye ederek bebeğe sağlıklı ve uzun ömür diledi.