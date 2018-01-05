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Konya'da "Karaçay Malkar Dili ve Kültürü" tanıtıldı

- Necmettin Erbakan Üniversitesinde düzenlenen etkinlikte Karaçay Malkar dili ve kültürü tanıtıldı - Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tavkul: - "Kafkasya'da üç ana dil grubu konuşulur. Bunlar dünyada hiçbir dille akrabalığı tespit edilemeyen dillerdir. Kafkasya'ya özgü, sadece orada konuşulan diller olduğu için dil bilimciler bunu 'Kafkas Dilleri' adıyla tek gruba toplamışlardır"

05 Ocak 2018 Cuma 17:51
Konya'da
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KONYA (AA) - Necmettin Erbakan Üniversitesinde, "Karaçay Malkar Dili ve Kültürü Tanıtım" etkinliği yapıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Erol Güngör Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılışında, Sarayönü Kafkas Alan Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi büyük beğeni topladı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Tavkul, Karaçay Malkarlıların dili ve kültürüne ilişkin sunum yaptı.

Kafkasya halklarının yaşadığı coğrafyanın son derece sarp ve dağlık alanlar olduğuna dikkati çeken Tavkul, "Yaz-kış erimeyen karları barından Kafkas dağlarıyla çevrili bölgede yaşayan halklardır. Kafkasya, onların kültürünü ve dilini şekillendiren coğrafyadır." diye konuştu.

Tavkul, bölgede çok değişik dillerin konuşulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çok farklı etnik kökenden gelen insanlar bir arada yaşar. Binlerce yıldırdır bir arada yaşıyorlar. Ortak bir kültürü paylaşırlar. Bu Kafkas kültürü adını verdiğimiz kültürü yaşayan insanlar günümüzde Kafkasya halkları olarak bilinir. Bu farklı kökenden gelen ve farklı dili konuşan insanlar 19'uncu yüzyıl Osmanlı-Rus kaynaklarında 'Çerkezler' adıyla tanınıyorlardı. Bazı Rus kaynaklarında ise yaşadıkları dağlık bölgeden dolayı 'Dağlılar' ismi verilmişti. Kafkasya'da üç ana dil grubu konuşulur. Bunlar dünyada hiçbir dille akrabalığı tespit edilemeyen dillerdir. Kafkasya'ya özgü, sadece orada konuşulan diller olduğu için dil bilimciler bunu Kafkas dilleri adıyla tek gruba toplamışlardır."

Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ufuk Tuzman da Türkiye'de yaşayan Karaçay Malkarlıların Kafkasya ile ilişkisi hakkında bilgi verdi.

Anahtar Kelimeler:
Karaçay Malkar Dili Ve KültürüProf. Dr. Ufuk Tavkul
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