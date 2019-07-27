Konya'da dağ keçileri yavrularıyla görüntülendi

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan ve nadir görülen çengel boynuzlu dağ keçileri yavrularıyla görüntülendi.Seydişehir ilçesindeki Giden Gelmez Dağları Milli Parkı, doğal...