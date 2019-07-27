Konya'da dağ keçileri yavrularıyla görüntülendi

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan ve nadir görülen çengel boynuzlu dağ keçileri yavrularıyla görüntülendi.
Seydişehir ilçesindeki Giden Gelmez Dağları Milli Parkı, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı açısından da birçok hayvanı bünyesinde barındırıyor.
Milli parkın yüksek kesimlerinde yaşayan çengel boynuzlu dağ keçileri, yavrularıyla yiyecek ararken görüntülendi.
Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesinde bulunan dağ keçileri, Türkiye'nin farklı bölgelerinde dağılım gösteriyor.