Konya mutfağının vazgeçilmezi 'bamya çorbası'

KONYA (AA) - Kuzu eti ve "çiçek bamya" ile yapılan, genellikle yemeğin başında değil ortasında ikram edilen bamya çorbası, Konya'ya gelen yerli ve yabancı turistler tarafından da en çok tercih edilen geleneksel lezzetler arasında bulunuyor.

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nermin Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bamya çorbasının Konya'nın en sevilen yemeklerinden biri olduğunu söyledi.

Düğün ve özel davetlerin vazgeçilmezi

Çorbanın kuzu etinden yapılmasından dolayı "etli bamya çorbası" adıyla da bilindiğine işaret eden Işık, "Etli bamya çorbası, düğünlerin ve özel günlerin vazgeçilmezidir. İpe dizilerek kurutulmuş çiçek bamyalar, ovularak tüylerinden arındırıldıktan sonra haşlanır. Daha sonra küçük bamya boyutunda doğranmış kuşbaşı kuzu eti ile birlikte limonlu suda haşlanır. Kuyruk yağıyla et kavrulur, soğan konularak çevrilir. Daha sonra salça ve bamya, ekşili suda pişirilir. Kuyruk yağı çorbaya ayrı bir lezzet verir." diye konuştu.

Işık, bamyanın özel bir yemek olduğunu, hem sebzeli hem de etli yemek grubuna girdiğini belirterek, çorbanın sindirimi kolaylaştırıcı özelliğine dikkati çekti.

"Düğünlerin, davetlerin olmazsa olmazı"

Bamya çorbasının Selçuklu mutfağında olduğuna dair kaynaklarda kesin bilginin yer almadığını ancak asırlardır sofraların vazgeçilmezi olduğunu vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

"Düğünlerin, davetlerin olmazsa olmazı arasında gösteriliyor. Konya'da yapıldığı için buraya gelen yerli yabancı turistler özellikle bamya çorbası istiyor. Bu çorbaya özel bir ilgileri var. Çiçek bamya, çiçeği üstündeyken toplanır. Pahalıdır, 100 gramı 20 liraya satılıyor. Ege tarafında yemeği yapılıyor, çorbası bilinmez. Bamya çorbası buraya özgü bir yemek türüdür. Limonlu suda haşlanan bamya suyunun besin değeri yüksektir. Bamya lifli bir sebze olduğu için bağırsakları çalıştırır. Besin değeri bakımından yüksek, protein, vitamin ve mineraller bakımından zengin. Haşlanan suyu dökmemek gerekiyor. Et konduğu için de etli yemek grubuna girer. Sebze, et ve yağ grubunun içine girdiği bir yemektir."