"Kış Masalı" ilk kez Devlet Tiyatroları sahnelerinde

ANKARA (AA) - MERVE YILDIZALP- Dünyanın en seçkin drama yazarı kabul edilen İngiliz William Shakespeare'in "Kış Masalı" oyunu, Devlet Tiyatroları sahnelerinde ilk kez sanatseverler ile buluşacak.

Oyun, Avrupa'da yeni bir başlangıç dönemi olan Rönesans'ı iki tema üzerinden anlatacak. Devlet Tiyatroları, Shakespeare'in yazdığı, Turan Oflazoğlu'nun Türkçe'ye çevirdiği ve Devlet Tiyatroları Başrejisörü Hakan Çimenser'in yönettiği "Kış Masalı" oyununu ilk kez 9 Ekim'de Akün Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Sahne tasarımını Şirin Dağtekin'in, giysi tasarımını İnci Kangal'ın, ışık tasarımını Şükrü Kırımoğlu'nun ve müziklerini Fırat Akarcalı'nın hazırladığı oyun, 21 Ekim Pazar gününe kadar izlenebilecek.

Devlet Tiyatroları Başrejisörü ve yönetmen tiyatro sanatçısı Hakan Çimenser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunun ilk kez Devlet Tiyatroları tarafından sahneye konulduğunu söyledi.

Eserin Shakespeare'in olgunluk dönemi oyunlarından olduğunu belirten Çimenser, oyunun çok büyük bir sürprizi olduğunu ancak bunu seyircilerin gelip görmesi gerektiğini ifade etti. Çimenser, şunları kaydetti:

"Biz ilk bölümde gereksiz bir şekilde kraliçesi hakkında kıskançlık yaratan bir kral görüyoruz. En yakın arkadaşından kıskanmaya başlayarak böyle bir duygu durumunun insanı nereye kadar götürdüğünü izleyeceğiz. Hatta bu durum kraliçenin ölümüyle sonlanıyor. İkinci bölümde birden halkı görüyoruz. Halk ve kırsal kesim insanı çok başka duygularla çok daha samimi ve eğlenceli yaşıyor ve dünyası bir önceki bölüm gibi karanlık değil. Bu iki durumun üzerinden Shakespeare doğayla sanat arasında bir ilişki kurmuş. Hikayesini çok sevdiğim bir oyun. Çok da güzel ve eğlenceli çalıştık."

Shakespeare'in oyununu sahneye aktarmanın zorluklarına değinen Çimenser, yazarın dilin hakim olduğu ve oyun ritmini önemseyen oyunlar yazdığını söyledi.

Çimenser, 500 yıl öncesinin fikrini anlatmak için bunu çok iyi düşünmek, tahlil etmek ve geçmişle ilişki kurmak gerektiğini aktardı.

Oyundaki en önemli temanın değişim olduğuna dikkati çeken Çimenser, değişimin de sanatın da çok önemli olduğunu dile getirdi.

- "İyiye ve sanata doğru yönü belirledik"

Çimenser, sanatın değişime hizmet ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tabii iyiye, güzele ve doğruya olan değişimi kastediyoruz. Yani insanlar estetik ve güzel olan şeylerin duygusunu sanattan alırlar ve oraya doğru bir değişim bu. O yüzden oyunda en önemli tema bu değişim teması. Bir de değişikliği yapan genelde aslında iyi niyettir. İyi niyetle değişim başlar. Sen değişimin olmayacağına inanırsan baştan kavga edersin. O yüzden iyiye doğru değişmek için de sanatın mutlaka burada yer alması gerekiyor. Bizde de mesela Devlet Tiyatrolarında iyiye ve sanata doğru yönü belirlemiş durumdayız."

Oyun ile ilgili bilgiler de veren Çimenser, "Seyirci ağlayacak, gülecek her türlü duyguyu tadacak. İki bölümdeki karakterlerin ilişkileri yok. Ama bunları öyle ince noktalarda bağlamış ki onları keşfetmek çok zor oluyor. Bir de bir sürprizi var bu oyunun. Tiyatro tarihindeki en büyük sürprizlerden bir tanesi onu söylemeliyim. Gelen görür. Dünyaca da tartışılan ama sürpriz olan, beklenmedik bir durum var yani." ifadelerini kullandı.