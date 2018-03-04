Kırşehir'de tarihi Uzun Çarşı yeniden canlanacak

KIRŞEHİR (AA) - Tarihi Uzun Çarşı'da devam eden sokak ve cephe düzenlemelerinin tamamlanmasıyla çarşıdaki tarihi atmosferin yeniden oluşacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, tarihi Uzun Çarşı'da sokak ve cephe düzenlemelerinin devam ettiği, bu çalışmaların ardından çatısının da yapılmasıyla çarşının dört mevsim alışverişe uygun hale geleceği ifade edildi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Kalehöyük alanının etrafını saran Uzun Çarşı Sokağı boyunca karşılıklı yer alan 415 metre uzunluğundaki ara sokaklarda da düzenleme yapacaklarını belirtti.

Projenin tamamı bittiğinde, tarihi çarşının ve çevresindeki mekanların yeniden canlanacağını dile getiren Bahçeci, şunları kaydetti:

"Tarihi çarşının dokusunun daha nitelikli bir şekilde devam ettirilmesi, küçük esnafın korunması, üst örtüleriyle her mevsim konforlu bir şekilde alışveriş yapılabilecek bir çarşıya dönüştürülmesi amaçlandı. Böylece Kalehöyük çevresi ve kent merkezinde yer alan tarihi doku daha modern bir görünüme kavuşuyor. Tarihi yapıların korunması ve tarihi dokuların gözler önüne serilmesi için belediye olarak yapacağımız çalışmalarımız devam edecek. Üretmiş olduğumuz projeler ve yapmış olduğumuz hizmetlerle Kırşehir'de kalıcı eserler bırakma gayretindeyiz. Hemşehrilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmak adına düzenlemeler yapmaya devam edeceğiz."