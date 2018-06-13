Kırşehir'de Mustafa Yıldızdoğan konseri

KIRŞEHİR (AA) - MHP Kırşehir İl Başkanlığı tarafından "Cumhur İttifakı, Millet Aklı" temasıyla Mustafa Yıldızdoğan konseri düzenlendi.

Cacabey Meydanı'ndaki konserde konuşan MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye tarihi için hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi.

AK Parti ile bir ittifak kurduklarını hatırlatan Kılıç, şöyle devam etti:

"Kimse kurulan Cumhur İttifakı'nı bozmaya, sekteye uğratmaya çalışmasın. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milletvekili adaylarımız ise Oğuz Sulusaray ve Aydın Akpınar'dır. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin beka ve milli çıkarları için büyük bir sadakatle mücadele verecektir. Ülkemizin geleceğini milletinden aldığı güçle güvenceye kavuşturacaktır. Hepinizden adaylarımıza tam destek vermenizi istiyoruz."

MHP Kırşehir milletvekili adayı Oğuz Sulusaray, Cumhur İttifakı ile yapılanın milli birleşme ve ülke menfaatleri için atılan ortak bir adım olduğunu söyledi.

Sulusaray, şöyle konuştu:

"Bizler milli beka yolunda önemli bir karar aldık ve üzerimize düşeni yapıyoruz. Milletin ve devletinin menfaati olmayan hiç bir oluşum içerisinde olmadık, olmayacağız. Kırşehir bizim için Ahi Evran'ın birlik ruhu, Cacabey'in bilim tutkusu, Çekiç Ali'nin bozlak sevdası, Osman Bölükbaşı'nın mücadelesi, Neşet Ertaş'ın Leylası'dır, Kırşehir bizim için varlık gayemizdir. Ömrümüzü adadığımız ilimizin vekaletine adayız, millete hizmet için sabırsızız. Tüm ilçe ve kasabalarımıza gittik, köylerimizin büyük çoğunluğuna gittik. Hemen hemen her vatandaşımıza ulaşmaya çalıştık. Kırşehir'e hizmet için göreve talibiz, desteklerinizi bekliyoruz."

Konserde sevenleriyle buluşan Mustafa Yıldızdoğan ise, "Terörle yoğun bir şekilde mücadele eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, ona bu emri veren, operasyonları başlatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Desteğini, kararlılığını gösteren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Vatandaşların isteklerini ve sevilen eserlerini seslendiren Yıldızdoğan, Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü de okudu.

Konseri MHP Kırşehir ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş izledi.