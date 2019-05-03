Kırşehir'de bestekar Bahri İlhan için söyleşi düzenlendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde, Türk Halk Müziğinin sevilen bir çok eserini besteleyen Keskinli Bahri İlhan için söyleşi ve dinleti etkinliği düzenlendi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Türk Halk Müziği'nde Bir Kaynak Kişi: Bahri İlhan Söyleşi ve Dinleti Etkinliği"ne katılan bestekar Bahri İlhan, 50 yıllık arkadaşı bağlama ustası Safa Dündar ile "Bir yiğit gurbete gitse", "Entarisi morumuş", "Sunayı da deli gönül sunayı" gibi eserleri seslendirdi.

Etkinlikte konuşan Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Cenk Şahin, ulusal kültürün devamı açısından bir türkünün, motifin ya da müzik cümlesinin bile kayıt altına alınmasının çok önemli olduğunu belirterek, öz kültürün gelecek nesillere aktarılması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Bahri İlhan'ın, 1960 ve 1970'li yıllarda bir çok beste ve plağın altına imza attığını belirten Şahin, "Daha sonra 1974'de dini bir yaşam sürmek için sahnelere veda etti. Bahri İlhan, Türk Halk Müziğinde bir kanyak kişidir. Aynı zamanda kendisinin müzik hayatı ve besteleriyle ilgili de bir kitap çalışması yaptık. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erhan Yiğiter ile hazırladığımız kitapla sayın Bahri İlhan'ın çalışmalarını gelecek nesillere aktarmak istedik." dedi.

Bestekar İlhan, konuşmanın ardından öğrenci ve akademisyenlerle söyleşi yaparak, bestelediği eserlerle ilgili bilgi verdi.

Söyleşiye üniversitede eğitim gören çok sayıda öğrenci katıldı.