Kırşehir Belediyesinin kış kurslarına yoğun ilgi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Belediye Gençlik ve Aile Yaşam merkezleri ile Kervansaray ve Bahçelievler konaklarında düzenlenen kış dönemi kurslarına yoğun ilgi olduğunu bildirdi.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, kış aylarında da devam eden kurslara ilginin yoğun olduğunu belirtti.

Belediye Gençlik ve Aile Yaşam merkezleri ile Kervansaray ve Bahçelievler konaklarında, sanat ve kültürel alanların yanı sıra kişisel gelişime yönelik 46 branşta kurslar düzenlendiğini aktaran Bahçeci, şunları kaydetti:

"Yetişkin ve gençlerimizin, kış dönemini verimli geçirmeleri için açtığımız kurslarımız yoğun ilgi görüyor. Mahallelerimizde açtığımız konaklarda o mahallede ikamet eden bayanlarımızın kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Konaklara olan ilginin her geçen gün artması bizleri mutlu ediyor. Kurslarda hem yeni beceriler elde ediyor hem de kişisel sosyal anlamda gelişim kaydediyorlar. Aynı şekilde Aile Yaşam Merkezimiz ve Gençlik Merkezimizde faaliyet gösteren kurs, seminer ve kulüpler ise merkezdeki vatandaşlarımızca yoğun ilgi görüyor. Sosyal belediyecilik anlayışı düzenlediğimiz ücretsiz kurslarla hemşehrilerimizin kültür, sanat, spor ve eğitim alanlarında da kendilerini geliştirmelerine katkı sunuyoruz."