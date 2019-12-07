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Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hasan Ali Gündüz son yolculuğuna uğurlandı
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Serçeşme Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı
Kültür Sanat 07.12.2019, 15:56
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dayısı Hasan Ali Gündüz'ün cenaze törene katıldı.
Kalp yetmezliği nedeniyle dün gece evinde hayatını kaybeden 83 yaşındaki Hasan Ali Gündüz için Hünkar Hacı Bektaş Veli Vakfı Serçeşme Cemevi ve Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Kılıçdaroğlu, cenaze töreninin ardından bir süre Gündüz'ün tabutunu taşıdı.
Hasan Ali Gündüz'ün cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
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