"Kemal" müzikali 19 Mayıs 1919 coşkusunu Başkentte yaşattı

ANKARA (AA) - Müzisyen Pınar Ayhan'ın projesi kendisine ait "Kemal" isimli müzikal belgeseli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a ayak basmasının 100. yılına özel Başkentlilerle buluştu.

Pınar Ayhan'ın Milli Mücadele'nin 100. yılına özel "Kemal" eseriyle çıktığı turnenin ikinci gösterisi, MEB Şura Salonu'nda yapıldı.

Müzikalde, Türkiye'nin kuruluş süreci ve Mustafa Kemal'in çocukluğundan okul hayatına, askerlik yıllarından Milli Mücadele'deki çalışmalarına kadar önemli tarihi bilgiler, Türk müziğinin önemli eserleri ile harmanlanarak aktarıldı.

Fonda döneme ilişkin fotoğrafların ve Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına dair karelerin de gösterildiği, 3 saatlik iki perdelik temsili, sanatseverler gözyaşları içinde izledi.

- "Biz Mustafa Kemal'in bütünüyüz"

Pınar Ayhan, temsile ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lidere sahip olduğu için çok şanslı olduğunu söyledi.

Ayhan, "Bu kadar anlatılası, bu kadar güzel, dünyaca kabul görmüş, iyililiği, güzelliği ve doğruluğu ile böyle bir lidere sahip olmak aslında büyük gurur ve çok da zor değil. Sadece onu anlamak lazım, hissetmek lazım. Zaten onun bir parçasıyız, bütünüyüz biz onun. Eserde de bunu söylüyoruz. İsmini biz koymuşuz, 'Atatürk' demişiz, biz seçmişiz bu lideri. Demek ki, biz ona benziyoruz aslında. Bunu bilmek, bunun farkına varmak önemli. Onun yaptıklarının alasını da yapmayı bize öğretmiş, anlatmış zaten. Bir gün başınıza bir şey gelirse, sıkışırsanız, siz zaten 'Damarınızdaki asil kana müracaat edeceksiniz ve gereğini yapacaksınız' demiş." ifadelerini kullandı.

Kemal müzikalini, birkaç senedir sahnelediklerini dile getiren Ayhan, halkın eseri çok sevdiğini belirtti.

Ayhan, şunları kaydetti:

"Resmi tarihin dışına sahnede çıkılmış oldu. Şarkılarla, şiirle ve hikayenin kendi kahramanlarıyla çıkılmış oldu. Ekipçe toplandık, çalıştık. Hala çalışıyoruz. Okuyoruz, yazıyoruz. Tarih böyle bir şey zaten. Eser o yüzden dinamik bir yapıda. Yazılmış, bitmiş bir tiyatro eseri değil. Okumalarımız hala devam ediyor. Yepyeni şeyler öğreniyoruz. Bize hala ışık olmaya devam eden anektodlar var, kahramanlar var, onlarla tanışıyoruz."

Müziği, tarihi ve fotoğraf sanatını birleştirdikleri için esere ilginin yoğun olduğunu belirten Ayhan, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılında doğru bir çalışma yaptıklarını yeniden anladıklarını kaydetti.

İlk gösteriyi Samsun'da yaptıklarını, 19 Mayıs'ta İstanbul'da Uniq Hall'de, 20 Mayıs'ta İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda ve 21 Mayıs'ta ise Denizli'de seyiriciyle buluşacaklarını belirten Ayhan, turneyi devam ettirmek istediklerini dile getirdi.

- Öğrencilere ön sıralar ayrıldı

Yapımcılığını Sühan Ayhan'ın, proje koordinatörlüğünü Ayşe Karakoç'un üstlendiği müzikalin sahne rejisi ise Özgür Billur tarafından yapıldı.

Sahnede sanatçıya çelloda Aslı Gültekin, kemanda Özge Erdem, klarnette Mustafa Cihan Aslan, perküsyonda Erdinç Aktuğ, piyanoda Evren Kalaycıoğlu ve bağlamada Ulaş Koray Gökben eşlik etti.

"Öğrenci Önde" gişesinin açıldığı etkinlikte ilk üç koltuk sırası gençlere ayrıldı.