KAZAN (AA) - Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da "hüsn-i hat sergisi" açıldı.

Kazan Kremlini'ndeki Kul Şerif Camisi'nde bulunan İslam Medeniyeti Müzesi'ndeki sergide 9'u Türk hattatlara ait 30 eser yer alıyor.

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Dr. Halit Eren, açılışta yaptığı konuşmada, Tataristan ile IRCICA arasındaki iş birliğinin çok eskilere dayandığını belirterek, Kazan'da bugüne kadar birçok sergi açma fırsatı bulduklarını söyledi.

Tataristan'da hat sanatına büyük ilgi olduğunu, bundan memnuniyet duyduklarını kaydeden Eren, uzun yıllardan bu yana Tataristan Kültür Bakanlığı ve Rusya Federasyonu'ndaki akademik müesseselerle akademik çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Törene Eren'in yanı sıra Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu Ahmet Sadık Doğan, Kazan Kremlini Açık Hava Müzesi Genel Müdürü Zile Veliyeva, Kul Şerif Camisi İmamı İlfar Hasanov ve başkent sakinleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından açılan sergi, iki ay ziyarete açık kalacak.

Muhabir: Raynur Shakir