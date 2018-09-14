Kazakistan'da 'Dans Ruhu' festivali düzenlendi

ASTANA (AA) - Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı ile "The Spirit of Tengri" projesi iş birliğinde, Kazakistan Konser Sarayı'nda düzenlenen festivale, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Rusya, Gürcistan, Letonya, Hindistan, ABD, İrlanda ve Kanada'dan sanatçılar ve dans grupları katıldı.

Etnik ve popüler müziğin bir arada seslendirildiği festivalde, sanatçılar ana dillerinde şarkılar söyledi ve geleneksel dans gösterileri gerçekleştirdi.

"The Spirit of Tengri" projesinden yapılan açıklamada, festivalin amacının ülkeler arasındaki kültürel değişimi sağlayan etnik kültürel gelenekleri geliştirmek ve popülerleştirmek olduğu belirtildi.