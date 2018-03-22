KAYSERİ/SİVAS (AA) - Kayseri ve Sivas'ta kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Tiyatro Topluluğu, yarın "Milli Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları" isimli tiyatro oyununu sahneleyecek.

Kara Fatma'nın, Şerife Bacı'nın, Yirik Fatma'nın, Senem Ayşe'nin ve Efe Ayşe'nin hikayelerini konu alan oyun, Şehir Tiyatrosu'nda saat 19.30'da izleyici ile buluşacak.

Sarıyer Sanat Tiyatrosu tarafından 24 Mart Cumartesi günü "Ali Babanın Çiftliği" isimli çocuk oyunu sahnelenecek.

Oyun, saat 12.00 ve 15.00'te Şehir Tiyatrosu'nda çocuklarla buluşacak.

- Sivas

Sivas Devlet Tiyatrosu, John Bauchan'ın kaleme aldığı, Mehmet Ergin'in Türkçeye çevirdiği, Volkan Gündüz'ün yönettiği "39 Basamak" adlı oyunu sahneleyecek.

Londra'da geçen hikayede, Richard Hannay'ın tiyatroda gizli ajan Annabella ile tanışması ve kendisini "39 Basamak" isimli gizli bir görevin içinde bulması, gerilim ile heyecan dolu bir dille anlatılıyor.

Oyunda Ufuk Bostancı, İnanç Keteci, Serkan Yanar ve Burak Fındıkçı rol alıyor.

Oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 24 Mart Cumartesi 14.00 ve 19.30'da seyirciyle buluşacak.