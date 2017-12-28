KAYSERİ/SİVAS (AA) - Kayseri ve Sivas'ta kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından "Fareli Köyün Kavalcısı" adlı çocuk tiyatrosu sahnelenecek. Oyun, 30 Aralık Cumartesi günü saat 12.00'de Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak. Oyunda farelerin küçük bir köyü ele geçirmesi ve sonrasında yaşananlar anlatılıyor.

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde "Yılkıların Senfonisi" adlı fotoğraf sergisi düzenlenecek. Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik, 30 Aralık Cumartesi gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

- Sivas'ta "Leyla ile Mecnun" sahnelenecek

Sivas Devlet Tiyatrosu, "Leyla ile Mecnun" adlı oyunu sahneleyecek.



Merih Atak’ın kaleme aldığı oyun, Volkan Gündüz’ün rejisiyle tiyatro seyircisinin karşısına çıkacak.



Asırlık bir aşk hikayesini seyirciye yansıtacak oyunda Serkan Yanar, Neyra Kayaböcü, Onur Kayabaşı, Ufuk Bostancı, Selçuk Veysel Zurnazanlı, Göksu Girişken, Ayça Aksu, Burak Fındıkçı, İnanç Keteci, İsmail Tütüncü, Nihal Kuruçay, Başak Salarvan, Zuhal Toptaş, Meryem Özdemir ve Ezgi Koç rol alıyor.



Seyredenleri müzik, dans ve ışık düzeniyle hikayenin içine çekecek eserin müzikleri Kemal Gününç ve Sibel Algan imzasını taşıyor. Oyunun dans düzeni Mürüvvet Küçükçoban’a, ışık düzeni ise Şükrü Kırımoğlu’na ait.



Oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 30 Aralık Cumartesi saat 14.00 ve 19.30'da sahnelenecek.