Kayseri mantısının hamarat elleri

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri ve Türk mutfağının olmazsa olmazlarından mantı, düğün, bayram ve özel günlerin yanı sıra misafirler içinde imece usulü hazırlanıp sofralardaki yerini alıyor.

Türk mutfağının vazgeçilmezi mantıyı özel günler için hazırlamak isteyen kadınlar, imece usulü bir araya geliyor.



"Mantı dediğin kaşıkta 40 tane koyun koyuna yatacak" sözüyle yola çıkan ev hanımları, kapılarının önlerinde serdikleri sofra bezlerinde mantı yapıyor

Düğün, bayram ve özel günler öncesinde de mantı yapmak bir araya gelen kadınlar, bu sayede hem komşuluk kültürünü yaşatıyor hem de yardımlaşma duygusunu geliştiriyor.

Kayseri'de doğan ve çocukluğundan beri kent kültürüyle yaşayan 70 yaşındaki Meliha Öz, mantının Kayseri mutfağındaki yerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Mantının Türk kültürünü yansıttığını vurgulayan Öz, "Et ve un, kültürümüzün vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Mantı da bu iki ana gıdanın birleşimden meydana geliyor." dedi.

Mantıyı imece usulü yapmanın güzelliklerinden bahseden Öz, şunları dile getirdi:

"Yardımlaşmak çok güzel birşey. Eskiden bizim buralarda birçok iş imece usulüyle yapılırdı. Ama artık çok az şey bir araya gelerek, yardımlaşarak yapılıyor. Biz düğünlerde misafirlere mantı ikram ederiz. O kadar çok kişiye ikram edilecek mantıyı da imece usulü yaparız. Yoksa bir kişi bu kadar mantıyı nasıl yapacak. Mahallenin kadınları toplanır, ne kadar mantı lazımsa yapılır. Dağılmadan öncede yaptığımız mantıdan biraz pişirip yeriz."

Fazilet Şafak (34) de annesinin ve anneannesinin özel günler öncesinde komşularını toplayıp mantı yaptığını anlattı.

Anne ve anneannesinden gördüğü ve ileriki nesillere aktırılması gerektiğini düşündüğü bu adeti kendisinin de çocuklarına aktardığını dile getiren Şafak, "Yardımlaşma bizim doğamızda var. Eskiden köylerde her iş yardımlaşarak yapılırmış. Şimdi çok kalmadı ama biz mantı işinde imeceyi unutturmamak istiyoruz. Aslında düğün bayram gibi özel günler bizim için bahane oluyor. Biz biraya gelmek istiyoruz. Mantı da bahanemiz oluyor." ifadelerini kullandı.