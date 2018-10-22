Kayseri Kitap Fuarı'nı 672 bin 524 kişi ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince 130 yayınevinin katılımıyla düzenlenen 2. Kayseri Kitap Fuarı, 672 bin 524 kişiyi ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde 9 gün önce açılan fuar, Türkiye'nin önde gelen yayınevlerini, yazar ve şairleri ağırladı. Ücretsiz servislerin kaldırıldığı fuara, vatandaşların yanı sıra binlerce öğrenci ile öğretmenin katılması sağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2. Kayseri Kitap Fuarı'nın Kayseri'ye yakışır bir şekilde tamamlandığını bildirdi.

Kitap fuarıyla bir rekora imza atıldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Büyük bir emekle gerçekleştirilen organizasyonu katılımlarıyla değerli hale getiren 672 bin 524 kişiye ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler 'Okuyan ve Okutan Şehir' olma hedefiyle yola çıktık. Şehrimizi en çok okuyan şehir yapma hedefiyle de yolumuza devam ediyoruz. Bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayan ve güç veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Onların ilgisi, desteği ve katılımıyla Kayseri Kitap Fuarı artık bir marka haline gelmiştir. Geçen yıl 582 bin kişinin katıldığı Kayseri Kitap Fuarı'na bu yıl 672 bin 524 kişi katıldı."

Söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk etkinliklerinin düzenlendiği fuara, İlber Ortaylı, Ahmet Şimşirgil, Aşkım Kapışmak, Balçiçek İlter, Bekir Develi, Beşir Ayvazoğlu, Canan Karatay, Cansu Canan Özgen, Erdoğan Arıkan, Erem Şentürk, Erhan Afyoncu, Hülya Koçyiğit, İclal Aydın, Kahraman Tazeoğlu, Mehmet Metiner, Mete Yarar, Pelin Çift, Sibel Eraslan, Sinan Akyüz, Yavuz Bahadıroğlu, Yavuz Bülent Bakiler gibi önemli isimler katıldı.