Kayseri Kitap Fuarı'nı 5 günde 400 bin kişi ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 2. Kitap Fuarı, 5 günde yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl ilkini düzenledikleri kitap fuarının beklentilerinin üzerinde ilgi gördüğünü belirtti.

Bu yıl fuara ilgilinin daha yoğun olduğunu anlatan Çelik, "Geçtiğimiz sene ilkini yaptığımız kitap fuarında acaba yapılan iş karşılık bulur mu kuşkusu vardı ama ilkini yaptığımız organizasyonda 9 günde 580 bin kişi fuarımızı ziyaret etti. 1 milyon 350 bin nüfusu olan Kayseri'de bu rakama ulaştık. Bu sene bu rakamı geçeceğiz dedik ve daha ilk 5 günde 400 bin ziyaretçiye ulaştık." dedi.

Kitap fuarının Kayseri'de yıl boyu farklı alanlarda yapılan kültürel etkinliklerin taçlandırıldığı bir program olduğunu ifade eden Çelik, şunları söyledi:

"Geçen seneki rakamı bu sene geçeceğiz. Başlangıçta 'Kayseri Okuyan Şehir' sloganıyla yola çıkmıştık ama sonrasında gördük ki bu şehir zaten okuyan bir şehir. Biz bu sene itibarıyla sloganı revize ederek, 'Kayseri En Fazla Okuyan Şehir' olarak yapmak istiyoruz. Kayseri'de bir taraftan okuma etkinlikleri, bir taraftan kütüphaneler yapıyoruz, diğer taraftan da kitap fuarı ile bu olayı taçlandırıyoruz. 10 bin metrekarelik bir alanda yaptığımız fuarda 130 yayınevini ağırlayabildik. Bin 800 yayınevinden talep gelmesine rağmen 130'una ancak cevap verebildik. Ayrıca 300'den fazla şair, yazar ve sanatçı fuarda farklı günlerde oradaki salonlarda konferanslar veriyor, dinleti yapıyor, imza stantlarında kitap imzalıyor. Bu etkinliklerin yapıldığı salonlar hiç boş kalmıyor. Halkımızın ilgisi bizi çok mutlu ediyor. Fuara katılan tüm şair, yazar ve sanatçılar Kayseri'deki kitap fuarının Türkiye'nin bir numara olduğundan bahsediyor."