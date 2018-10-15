Kayseri Kitap Fuarı'nı 2 günde 151 bin kişi ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 2'nci Kitap Fuarı'nı 2 günde yaklaşık 151 bin kişi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan fuar, Türkiye'nin önde gelen yayınevleri, yazar ve şairlerini ağırlıyor.

Ziyaretçilere 13 Ekim Cumartesi günü kapılarını açan fuar, kısa sürede yoğun ilgi gördü ve kitapseverlerin buluşma noktası haline geldi. Kayseri'nin yanı sıra çevre illerden de çok sayıda okurun ilgi gösterdiği 130 yayınevinin stant açtığı fuarı, ilk gününde 65 bin 416, 2'nci gününde ise 85 bin 782 kişi ziyaret etti.

İlk 2 günde ziyaretçi sayısı yaklaşık 151 bine ulaşan fuar, söyleşiler, imza etkinlikleri ve şiir dinletilerine ev sahipliği yapıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile fuarı gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Fuara ilgi gösteren Kayserililere teşekkür eden Çelik, şunları kaydetti:

"Böyle güzellikler takdir görürse değer buluyor. Fuarı ilk gününde 65 bin kişi ziyaret etti. Bugün ziyaretçi sayısı daha da arttı. Demek ki Kayserili iyi yapılan organizasyonun kıymetini biliyor. Hedefimiz, Kitap Fuarı'nda İstanbul'u yakalamak ve geçmek. Her gün çok sayıda şair ve yazar geliyor. Herkes kendine yer bulabiliyor. İdeolojik ayrım yapmadan her kesimden katılım sağladık. Tüm hemşehrilerimi, bu güzelliği ruhlarında yaşamaları için davet ediyorum."

Fuar, 21 Ekim'e kadar açık kalacak.