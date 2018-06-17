Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde bayram yoğunluğu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince 180 dönüm arazi üzerine kurulan Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ni Ramazan Bayramı'nda 12 bin kişi ziyaret etti.

Bayram tatilinde, 161 ayrı türden 2 bin hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Burhanettin Bacak, AA muhabirine, bayramın ilk gününden itibaren hayvanat bahçesine ilgi olduğunu, zaman zaman girişlerde kuyruk oluştuğunu söyledi.

Bayram tatilinde 12 bin kişinin hayvanat bahçesini ziyaret ettiğini belirten Bacak, şunları aktardı:

"Ramazan Bayramı tatili ve yaz dönemi tatillerinin aynı zamana denk gelmesinden dolayı hayvanat bahçemiz çok tercih ediliyor. Son 3 günde hayvanat bahçemizi 12 bin vatandaş ziyaret etti. Vatandaşlar yemleme yaptığı, fotoğraf çekildiği hayvanlara büyük ilgi gösteriyor. Özellikle çocuklar anne ve babalarıyla birlikte, doğada görmedikleri, televizyon ekranında gördükleri hayvanları görebilmek için burayı ziyaret ediyor. Hayvanların yaşamıyla alakalı tanıtım levhalarımız var. Çocuklar hem anne baba hem de burada tanıtıcı arkadaşlar tarafından hayvanat bahçesi içerisinde bulunan hayvanlar hakkında bilgilendiriliyor. Bu da bizi memnun ediyor."

Hayvanat bahçesine çocuklarıyla gelen Hakan Akyol da çocukların buraları mutlaka görmeleri, hayvanlar hakkında bilgi edinmeleri gerektiğini belirtti.

Akyol, "Aslında gezilmesi gereken en güzel yer. Çocuklarımıza bir şey öğretmek istiyorsak bunun gibi yerlerde öğretmeliyiz. Hayvanat bahçesine ben ilk defa geliyorum ama o kadar hoş ki çocuklarımın eğlendiğini düşüyorum. Hayvanlarımızı tanıyorlar. En azından nesli tükenmekte olan hayvanlarımızı görüyorlar. Çocuklara göre en güzel yer burası. En güzel tatili burada geçiriyorlar diye düşünüyorum." dedi.

Trabzon'dan gelen İlkay Yaylı ise oğlunun farklı hayvanlar görmek isteğini belirterek, "Birçok hayvanın bir arada bulunduğu güzel bir yer. Keyifle gezi yapıyoruz. Oğlumun farklı hayvanlar ve farklı yaşam alanları hakkında bilgisi oluyor." ifadelerini kullandı.































