Son Dakika
Kayalıklarda mahsur kalan köpek donmak üzereyken kurtarıldı
NİĞDE (AA) - Niğde'de Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan köpeği kurtardı.Merkeze bağlı Gösterli köyü Çatak mevkisinde kayalıklarda bir köpeğin mahsur kaldığını görenler, AFAD ekiplerine haber...
Kültür Sanat 12.12.2019, 11:33
NİĞDE (AA) - Niğde'de Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan köpeği kurtardı.
Donmak üzere olan köpeği battaniyeye sararak veterinere muayene ettiren görevliler, daha sonra köpeği sahibine ulaştırdı.
5°
hafif yağmur
Namaz Vakti 12 Aralık 2019
|İmsak
|06:15
|Güneş
|07:43
|Öğle
|12:40
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:50