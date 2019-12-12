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Kayalıklarda mahsur kalan köpek donmak üzereyken kurtarıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan köpeği kurtardı.Merkeze bağlı Gösterli köyü Çatak mevkisinde kayalıklarda bir köpeğin mahsur kaldığını görenler, AFAD ekiplerine haber...

Kültür Sanat 12.12.2019, 11:33
Kayalıklarda mahsur kalan köpek donmak üzereyken kurtarıldı
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NİĞDE (AA) - Niğde'de Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan köpeği kurtardı.

Merkeze bağlı Gösterli köyü Çatak mevkisinde kayalıklarda bir köpeğin mahsur kaldığını görenler, AFAD ekiplerine haber verdi. Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla köpeği kurtardı.

Donmak üzere olan köpeği battaniyeye sararak veterinere muayene ettiren görevliler, daha sonra köpeği sahibine ulaştırdı.

#afad #mahsur kalan köpek #Niğde
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