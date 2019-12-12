Kayalıklarda mahsur kalan köpek donmak üzereyken kurtarıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan köpeği kurtardı.



Merkeze bağlı Gösterli köyü Çatak mevkisinde kayalıklarda bir köpeğin mahsur kaldığını görenler, AFAD ekiplerine haber verdi. Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla köpeği kurtardı.

Donmak üzere olan köpeği battaniyeye sararak veterinere muayene ettiren görevliler, daha sonra köpeği sahibine ulaştırdı.