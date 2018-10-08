Kaya evlerde 3 bin 200 yıl öncesine yolculuk

BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'nun Seben ilçesinde, MÖ 1200'lü yıllarda Frigler tarafından yapılan ve bugüne kadar ulaşan Solaklar Kaya Evlerinin turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında yeni projeler hayata geçirildi. Yürütülen rehabilitasyon çalışmaları kapsamında binlerce yıllık yapılar korunurken, eskilere benzer şekilde inşa edilen taş evlerde konaklama imkanı bulan ziyaretçiler geçmişe yolculuğa çıkıyor.

İlçenin Solaklar köyü mevkisindeki kaya evlerinin turizme kazandırılması için yaklaşık 10 yıl önce başlatılan çalışmalar hız kazandı. Çalışmalar kapsamında hayata geçirilen projeler ile bir tepe üzerine elle oyularak yapıldığı düşünülen odalardan oluşan 4 katlı kaya evlerinin daha fazla tanıtılması amaçlanıyor.

Seben Belediyesi tarafından bölgenin güzelleştirilmesi ve turistlerin konaklamasını sağlamak amacıyla bungalov evler yapılırken, kaya evleri restore edildi ve peyzaj için proje hazırlandı.

Solaklar bölgesinde ise ilçeye gelen turistlerin konaklaması için yeni bir çalışma başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Seben Belediyesine tahsis edilen 20 bin metrekarelik alana 3 bin 200 yıl önce yapıldığı tahmin edilen kaya evlerinin benzerleri inşa edildi.

Kayaların basit el aletleri kullanılarak oyulmasıyla inşa edilen taş evlerde konaklayacak ziyaretçilerin, tarih ve doğayla iç içe vakit geçirmesi hedefleniyor.

Belediye tarafından hazırlanan ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenen projenin tamamlanmasıyla bölgeye gelen turist sayısının artması bekleniyor.

"Tatilcilere alternatif alan oluşturmayı amaçlıyoruz"

Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Solaklar Kaya Evleri ile ilçenin yanı sıra Bolu turizmine de katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bolu'yu ve ilçeyi turizm merkezi yapma noktasında ilerlediklerini belirten Özbağ, "Solaklar köyündeki kaya evlerinde çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Buradaki mevcut kaya evlerimizi hem korumak hem de rehabilitesini yapmak istedik. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığından kiraladığımız 20 bin metrekarelik alanda da taş restoran, bungalovlar ve taş evler yaparak turizme katkıda bulunmak istiyoruz." diye konuştu.

Özbağ, yaptıkları çalışmalar kapsamında, Bolu'ya bağlı diğer ilçelere gelen tatilcilere alternatif bir alan oluşturmayı da amaçladıklarını dile getirerek, "Seben'de Yuva, Muslar, Solaklar, Kabak, Karca ve Kesenözü köylerimizde değişik boylarda ve ebatlarda kaya evlerimiz var. Bunlar içerisinde en ünlü olanı Solaklar ve Muslar köyünde bulunan kaya evlerimizdir." ifadelerini kullandı.

Seben'in 663 kilometrekarelik bir alanı kapsadığını aktaran Özbağ, "İlçemiz gezilmesi ve görülmesi gereken bir yer. Hem doğa hem tarih hem de gastronomi anlamında turizm faaliyetleri icra ediyoruz. Kartalkaya, Seben Gölü, kaya evleri, Kuz Deresi Kanyonu, Kınıkçı Kanyonu, Çeltikdere'de bulunan kilise kalıntısı ve kilise, tarihi 20 milyon yıl öncesine dayalı Hoçaş köyünde bulunan fosil ormanlarımız ve şifası ile Türkiye'nin her köşesinde adından söz ettiren kaplıcaları ilçe turizmine katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.



