Karun Hazinesi ait olduğu topraklarda ziyaretçilerini bekliyor

UŞAK (AA) - Karun Hazinesi olarak bilinen ve aralarında daha önce iki kez çalınarak yurt dışına kaçırılan Kanatlı Denizatı Broşu'nun da bulunduğu Lidya Kralı Kroisos'a (Karun) ait 432 parça paha biçilmez koleksiyon, yapımı tamamlanan Uşak Arkeoloji Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Uşak Arkeoloji Müzesi Müdürü Şerif Söyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapımı tamamlanan yeni Uşak Arkeoloji Müzesi'nin hem mimarisiyle hem de dizaynıyla beğeni toplayacağını belirterek ziyarete açılan müzede konferans salonları ve çocuk oyun alanlarının da olduğunu anlattı.

Değişik dönemlere ait birbirinden değerli 2 bin 500'e yakın tarihi eserin sergilendiği iki katlı müzenin 14 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olduğunu aktaran Söyler, müzeye yurt dışından da ziyaretçi beklediklerini ifade etti.

Karun Hazinesi ait olduğu topraklarda

Müzenin ikinci katında oluşturulan özel alanda milattan önce 560-546 yıllarında yaşayan Lidya Kralı Kroisos'a ait, aralarında daha önce iki kez çalınarak yurt dışına kaçırılan Kanatlı Denizatı Broşu'nun da yer aldığı 432 parça paha biçilemez eserin sergilendiğini ifade eden Şerif Söyler, Karun Hazinesi'nin önemine değindi.

Karun Hazinesi'nin ait olduğu topraklarda yeniden ziyarete açılmasının heyecan verici olduğunu dile getiren Söyler, müzenin resmi açılışının daha sonra gerçekleştirileceğini söyledi.

Sergilenen eserlerin özenle seçildiğini ve kronolojik sırayla yerleştirildiğini bildiren Söyler, şöyle konuştu:

"Müzede Paleolitik Çağ'dan Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına kadar eserler var. Akmonia, Selçikler, Sebastapolis antik kentlerinden çıkarılan eserlerin yanı sıra sikke bölümünde Osmanlı Bankası ve Darphanesi canlandırmamız mevcut. Lidya Uygarlığı ile ilgili tümülüs canlandırması ve Karun Hazinesi'nin yoğun ilgi göreceğini düşünüyoruz. Müzede dev ekranlarda ilimizin tarihi anlatan 6 kısa film sürekli gösterilecek."

Müzenin kentin tanıtımına katkı sağlayacağına işaret eden Söyler, herkesi müzeyi gezmeye davet etti.

Müzeyi iki oğluyla gezen Hayri Özsoy, çok etkilendiğini belirterek herkesin burayı görmesi gerektiğini vurguladı. Karun Hazinesi'nin çok etkileyici olduğunu ifade eden Özsoy, "Tesadüfen buradan geçiyorduk, müzenin açıldığını gördük ve ziyarete geldik. Modern bina ve eşsiz eserler gerçekten çok etkileyici" dedi.

Müzenin ziyaretçilerinden Hatice Kutlu ise teşhir salonlarının çek etkileyici dizayn edildiğini, eserlerin çok ilgi çekici olduğunu kaydetti.

Karun Hazinesi

Uşak'ın Güre Köyü yakınlarındaki Toptepe, İkiztepe ve Aktepe tümülüslerinden 1965-1966 ve 1968 yıllarında tarihi eser kaçakçıları tarafından çıkarıldıktan sonra yurt dışına kaçırılan, New York'taki Metropolitan Müzesi'nde 1985 yılında sergilenmeye başlanan 432 parçalık Karun Hazinesi koleksiyonu, hukuk mücadelesinin ardından 1993 yılında Türkiye'ye getirilmişti.

Hazinenin en değerli eserleri arasında yer alan "Kanatlı Denizatı Broşu", 2005 yılında Uşak Arkeoloji Müzesi'nden sahtesi ile değiştirilerek yurt dışına götürülmüştü. Daha sonra Almanya'dan iadesi sağlanan eser, Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmeye başlanmış, iki ay önce de Uşak'a getirilmişti.