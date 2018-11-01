Kartalkaya'da yeni sezon hedefi yarım milyon tatilci

BOLU - Mehmet Emin Gürbüz (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'ni, yeni kış mevsiminde yerli ve yabancı 500 bin kişinin günübirlik ve konaklamak için tercih etmesi bekleniyor.

Bolu şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2 bin 200 metre yükseklikteki Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya, yaklaşık 2 bin kapasiteli 6 otel ile tatilcilere hizmet veriyor.

İstanbul ve Ankara'ya yakınlığıyla tatilcilerin ilgisini çeken merkezde ziyaretçiler, yaklaşık uzunluğu 60 kilometreyi bulan 25 pistte kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Aralıkta açılacak yeni sezon öncesinde kayak merkezindeki otellerde ve pistlerinde hazırlıklar tamamlandı.

Hazırlıkların tamamlanmasıyla kar yağışının kayak ve snowbord için istenilen seviyeye gelmesi durumunda kasım ayının ortalarında da sezon açılacak şekilde çalışmalar yapıldı.

Yaklaşık 3,5 ay süren kayak mevsiminde Kartalkaya Kayak Merkezi'nin bu yıl günübirlik ve konaklamak için yerli ve yabancı 500 bin tatilciyi ağırlaması hedefleniyor.

"Merkeze yurt içinden ve dışından yoğun ilgi var"

Batı Karadeniz Turizm Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevsim öncesinde hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Otellerde tadilat yapıldığını, pist ile liftlerin onarıldığını aktaran Ergül, "Bu sene de kar erken gelecek gibi. Kar yağışı istediğimiz seviyede olursa biz de sezonu aralık ayının ilk haftası gibi başlatmayı düşünüyoruz. Yoğun kar yağışı olması halinde kasım ayının ortalarında da sezonu açabiliriz." diye konuştu.

Ergül, merkezin yurt içinden ve dışından yoğun ilgi gördüğünü, 6 otelin toplamda yaklaşık 2 bin yatak kapasitesiyle hizmet verdiğini dile getirerek, "Tatilci sayısının bu sezon 500 bin olacağını düşünüyorum." dedi.