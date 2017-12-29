"Kardan Hayaller" CÜ'de sahnelendi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Sarıkamış Harekatı'nı anlatan "Kardan Hayaller" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Öğretmenler Tiyatro Topluluğu"nca sahnelenen ve Sarıkamış destanını anlatan "Kardan Hayaller" adlı oyun, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu.

Yaşar Elmas'ın yazıp yönettiği oyunda, Sarıkamış Harekatı'na katılmak üzere 6 şehirden yola çıkan 6 kişinin, yoldaki hikayeleri ve birliğe teslim olamadan hayatlarını kaybetmeleri anlatılıyor.

Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunun Türkiye ile buluşması için turne düzenlemek istediklerini belirtti.

Dramatik kurgusuyla öne çıkan oyunun herkese ulaşması için yetkililerle görüşerek destek isteyeceklerini dile getiren Elmas, oyunun Sarıkamış'ı anlatan ender hikayelerden olduğunu söyledi.

Elmas, Öğretmenler Tiyatro Topluluğu'nun henüz bir yıl önce kurulmasına rağmen 6 oyun sahnelediğini de sözlerine ekledi.