Karadeniz'in kültür envanteri çıkarılıyor

GİRESU(AA) - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yürütülen "Kültür Envanteri Projesi" ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin illerindeki tüm kültürel varlıklar taranacak.

Yapılan çalışmadaki her türlü tespitle ilgili belgeleme, araştırma, görsel ve yazılı doküman hazırlanacak.

Projeyle bölgenin tarihsel ve kültürel geçmişi, kültürel değerlerinin tek bir sistem üzerinden, güncel ve kolay ulaşılabilir bir biçimde ulusal ile uluslararası hizmete sunulması amaçlanıyor.

Proje Oneyyas-Online Envanter Yönetim, Entegrasyon ve Yayın Sistemi, Doğal Varlıklar, Taşınmaz Kültür Varlıkları, Halk Kültürü, Müzeler Tanıtım, Prestij Eserler ile Tanıtım ve Yaygınlaştırma bileşenlerinden oluşuyor.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Yusuf Mengi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin, bölge illerindeki kültürel, doğal ve tarihi varlıkların belirlenmesi, koordinatlarının tespit edilmesi ve adeta kimliklerinin çıkarılmasıyla ilgili bir çalışma olduğunu söyledi.

Ulaşılan sonuç turizm faaliyetlerinde kullanılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü envanter projesiyle entegre bu projeyle DOKAP bölgesindeki kültürel varlıklarının envantere kazandırılacağını ifade eden Mengi, ulaşılan sonucun turizm faaliyetlerinde kullanılacağını belirtti.

Mengi, bölgenin tamamen ilmik ilmik tarandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bölgede taranmayan yer kalmamaktadır, hatta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile birlikte anıt ağaçlara kadar tespit yapılıyor. Tespit edilen kültür varlıklarının koordinatların belirlenmesi, fotoğraflarının çekilmesi ve bunların noktalarının tespitine kadar hepsi kültür envanterinin içinde yoğunlaşacaktır."

"Proje turizme altlık oluşturuyor"

Bu projenin turizme altlık oluşturduğuna işaret eden Mengi, "Bir turist bölgemizi gezmek istediğinde neyi, nerede görmek istiyor, tarihi varlıkları mı görmek istiyor, coğrafi varlıkları mı, doğal varlıkları mı, dini mekanları mı görmek istiyor, neyi görmek istiyorsa kitapçıkta hepsi mevcut olacaktır." ifadesini kullandı.

Mengi, projenin bir diğer ayağının kültür ekonomisi envanteri çalışması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"DOKAP bölgesinin kültür ve sanat alanının mali kapasitesinin, aktörlerinin, üretiminin, tüketiminin, işgücünün, yatırımlarının ve ticaretinin profili çıkartılarak kültür ekonomisi rakamlarla ortaya konulabilecektir. Bu bağlamda, bugüne kadar ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılan çalışmalar tek çatı altında toplanarak DOKAP bölgesinin tarihsel ve kültürel geçmişinin, kültürel değerlerinin tek bir sistem üzerinden, güncel ve kolay ulaşılabilir bir biçimde ulusal ve uluslararası hizmete sunmak amacıyla söz konusu proje çalışmaları devam etmektedir."