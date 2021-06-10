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Kapadokya’yı Mayıs ayında 61 bin 634 turist ziyaret etti
Türkiye’nin peribacaları, kaya kiliseleri ve yer altı kent yerleşimleri ile en önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini Mayıs ayında 61 bin 634 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Kültür Sanat 10.06.2021, 12:27
Türkiye’nin peribacaları, kaya kiliseleri ve yer altı kent yerleşimleri ile en önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini Mayıs ayında 61 bin 634 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Bölgeyi ziyaret eden turistlerden 17 bin 774’ü Göreme Açık Hava Müzesini ziyaret ederken, Zelve ören yerlerini 17 bin 747, Kaymaklı yeraltı şehrini 11 bin 571, Derinkuyu yeraltı şehrini ise 6 bin 302 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerleri Mayıs 2020 yılında ise korona virüs ile mücadele kapsamında kapatılmıştı.