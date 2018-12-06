Kapadokya'yı geçen ay 203 bin 905 turist gezdi

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini, geçen ay 203 bin 905 turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, peribacaları, kayadan oyma tarihi manastırları, butik otelleri, yer altı kent yerleşimleri ve sıcak hava balon turuyla tanınan bölgeyi, geçen ay 36 bin 798'i müzekartlı olmak üzere 203 bin 905 yerli ve yabancı turist gezdi.

Kasım ayında turistlerin en çok ilgi gösterdiği alanların başında, 92 bin 528 kişinin ziyaret ettiği Göreme Açık Hava Müzesi geldi.

Listede ikinci sırada, 41 bin 32 turistin gezdiği Kaymaklı Yeraltı Şehri, üçüncü sırada ise 23 bin 740 kişinin ziyaret ettiği Derinkuyu Yeraltı Şehri bulunuyor.

Bölgeyi, geçen yılın aynı döneminde 139 bin 177 turist ziyaret etmişti.

