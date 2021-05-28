Kapadokya Gezi Rehberi

Kapadokya’da Gezilecek Yerler

Elbette Kapadokya dendiğinde akla ilk gelen peribacaları oluyor. Haliyle buraya gittiğinizde zamanınızın büyük bölümünü de peribacalarını gezerek harcamak isteyeceksiniz. 1985 yılından bu yana UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesi’nde yer alan Kapadokya’da gezilebilecek yerler sadece Peribacaları ile sınırlı değil. Aynı zamanda köyleri ve köylere giden yollarda da muhteşem manzaralar ile karşılaşabiliyorsunuz. Mutlaka görmeniz gereken yerler ise şöyle:

Ihlara Vadisi

Ağaçaltı Kilisesi

Narlıgöl Krater Gölü

Göreme Açık Hava Müzesi

Derinkuyu Yeraltı Şehri

Güvercinlik Vadisi

Bu listeyi uzatmak mümkün!

Kapadokya’da Ne Yenir?

Elbette buraya gittiğinizde yöreye özgü lezzetler ile karşılaşacağınızı düşünebilirsiniz. Ancak sizi çok özel ve daha önce hiç tanışmadığınız lezzetler karşılamıyor. Bu konuda bir hayal kırıklığı yaşamayın. Çünkü Türk mutfağının en leziz yemek çeşitlerini rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Sebze sevenleri de üzmeyecek lezzet çeşitleri bu bölgedeki restoranların menüsünde mutlaka yer alıyor.

Kapadokya’da Ne Yapılır?

Elbette zamanınızı en güzel şekilde değerlendirmek için neler yapabileceğiniz konusunda da sizlere bazı önerilerimiz olacak.

Güllüdere Vadisi’nde dolunay yürüyüşü

Yeraltı şehirleri gezisi

Avanos’ta ücretsiz çömlek yapım atölyesinde çömlek yapımı

Güvercinlik Vadisi’nde doğa yürüyüşü

Kızılçukur Vadisi manzaralı kamp

Kızılırmak’ta gondol turu

ATV ile safari

Balon turu

Kapadokya’da Nerede Kalınır?

Öncelikle bu bölgede konaklayabileceğiniz çok sayıda otel seçeneği olduğunu belirtelim. Eğer kamp yapmayı tercih etmiyorsanız konforlu bir ortamda gayet makul fiyatlarla konaklayabilirsiniz. Hemen şimdi Kapadokya otel fiyatları hakkında bilgi almak için Tatilsepeti.com adresi üzerinden rezervasyon yaptırabileceğinizi de belirtebiliriz. Hatta erken rezervasyon durumunda yüksek oranlarda indirimler uygulayan otel seçeneklerini de rahatlıkla gözden geçirebilirsiniz. Yaz sezonunda bölge büyük bir ilgi görüyor. Bu nedenle oteller kısa zamanda tam doluluk kapasitesine ulaşabiliyor. Acele etmenizde ve yerinizi bir an önce ayırtmanızda fayda var.