Kapadokya Gezi Rehberi
Dolu dolu bir tatil yapmak isteyenlerin hayalindeki yerlerden biri her daim Kapadokya olur. Hem sıra dışı bir coğrafya olması, hem yapılabilecek aktivitelerin sayısının fazlalığı bu bölgeyi diğerlerinden daha cazip kılabiliyor. Eğer siz de rotanızı Kapadokya’ya çevirmeyi düşünüyorsanız sizler için hazırladığımız bu mini rehbere mutlaka göz atın!
Kapadokya’da Gezilecek Yerler
Elbette Kapadokya dendiğinde akla ilk gelen peribacaları oluyor. Haliyle buraya gittiğinizde zamanınızın büyük bölümünü de peribacalarını gezerek harcamak isteyeceksiniz. 1985 yılından bu yana UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesi’nde yer alan Kapadokya’da gezilebilecek yerler sadece Peribacaları ile sınırlı değil. Aynı zamanda köyleri ve köylere giden yollarda da muhteşem manzaralar ile karşılaşabiliyorsunuz. Mutlaka görmeniz gereken yerler ise şöyle:
- Ihlara Vadisi
- Ağaçaltı Kilisesi
- Narlıgöl Krater Gölü
- Göreme Açık Hava Müzesi
- Derinkuyu Yeraltı Şehri
- Güvercinlik Vadisi
Bu listeyi uzatmak mümkün!
Kapadokya’da Ne Yenir?
Kapadokya’da Ne Yapılır?
Elbette zamanınızı en güzel şekilde değerlendirmek için neler yapabileceğiniz konusunda da sizlere bazı önerilerimiz olacak.
- Güllüdere Vadisi’nde dolunay yürüyüşü
- Yeraltı şehirleri gezisi
- Avanos’ta ücretsiz çömlek yapım atölyesinde çömlek yapımı
- Güvercinlik Vadisi’nde doğa yürüyüşü
- Kızılçukur Vadisi manzaralı kamp
- Kızılırmak’ta gondol turu
- ATV ile safari
- Balon turu
Kapadokya’da Nerede Kalınır?
Öncelikle bu bölgede konaklayabileceğiniz çok sayıda otel seçeneği olduğunu belirtelim. Eğer kamp yapmayı tercih etmiyorsanız konforlu bir ortamda gayet makul fiyatlarla konaklayabilirsiniz. Hemen şimdi Kapadokya otel fiyatları hakkında bilgi almak için Tatilsepeti.com adresi üzerinden rezervasyon yaptırabileceğinizi de belirtebiliriz. Hatta erken rezervasyon durumunda yüksek oranlarda indirimler uygulayan otel seçeneklerini de rahatlıkla gözden geçirebilirsiniz. Yaz sezonunda bölge büyük bir ilgi görüyor. Bu nedenle oteller kısa zamanda tam doluluk kapasitesine ulaşabiliyor. Acele etmenizde ve yerinizi bir an önce ayırtmanızda fayda var.