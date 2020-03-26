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Kapadokya Film Festivali İleri Bir Tarihe Ertelendi
Nevşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla bu yıl 29 Mayıs – 3 Haziran tarihleri arasında, ilki gerçekleştirilmesi planlanan Kapadokya Film Festivali, dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Kültür Sanat 26.03.2020, 14:38
Bu yıl ilkini gerçekleştirmek için yoğun bir hazırlık sürecinden geçtikleri Kapadokya Film Festivali’niCOVID-19 salgını nedeniyle üzülerek, ileri bir tarihe ertelediklerini söyleyen Festival Direktörü SuatKöçer, ülke genelinde alınan önlemler kapsamında ertelemenin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Festivalin uzun ve kısa metraj film yarışmaları ile proje yapım desteklerinin yer aldığı Kapadokya FilmPlatformu’na ilginin beklenenin üzerinde gerçekleştiğini hatırlatarak gösterilen ilgiye teşekkür etti vefestival için belirlenecek yeni tarihin önümüzdeki süreçte açıklanacağını dile getirdi.