Kampüsanat başkentlilere kapılarını açtı

ANKARA (AA) - Hacettepe Üniversitesince (HÜ) kampüsü sanatla buluşturmak için düzenlenen Kampüsanat etkinliği kapılarını başkentli sanatseverlere açtı.

Beytepe kampüsündeki etkinlik, öğrenci ve akademisyenlerin konteyner alanından Atatürk Anıtı'na yürüyüşüyle başladı.

Rektör Prof. Dr. Haluk Özen, yaptığı açılış konuşmasında, üniversitelerin, herkesin yüzünün güldüğü, birlikte bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşadığı yerler olması gerektiğini vurguladı.

"Üniversite, sadece mesleğini öğrenmek değil, hoşgörüyü toleransı anlamak, farklı düşüncelere saygıyı öğrenmek, sanatın her şeyi birleştirici unsur olduğunu kafamıza yerleştirmektir" değerlendirmesinde bulunan Özen, bu altyapıyla yetişen gençlerin hem mesleklerine hem ülkelerine daha iyi hizmette bulunacağını söyledi.

Özen, HÜ kampüsünde 3 gün boyunca devam edecek kültür sanat etkinliklerinin büyük bir ekip çalışmasının işi olduğuna işaret etti. Etkinliğe katkı sunan tüm akademisyen ve öğrencilere hayranlığını dile getiren Prof. Dr. Özen, "Kendilerinin önünde saygıyla eğiliyorum." ifadesini kullandı.

Ankara'da böyle bir sanat etkinliğine yaşamı boyunca rastlamadığını ifade eden Özen, "Hacettepe Üniversitesi, Ankara'ya ve ülkeye olan borcunu ödemeye çalışıyor. Ankara'nın sanat iklimine bir renk katmaya çalışıyor. Onun için bu etkinliğe özellikle Ankaralıları da davet ettik." dedi.

- Anfi duvarları tuvale, otobüs durakları sahneye dönüşecek

Kampüsanat, cuma akşamına kadar arkeolojik kazılardan, tiyatro gösterilerine, duvar boyamadan sanatçılarla söyleşilere kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

"Bir Sanat Aracı Olarak İnsan Bedeni" sergisinin izlenime sunulacağı etkinlikte, HÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri "Otobüs Durağında Üç Bencil" oyununu sergileyecek, J. Rodrigo’nun Ölümünün 20. Yılını Anma Konseri düzenlenecek.

Kampüsanat kapsamında çeşitli konferanslar, video çalıştayları, film gösterimleri ve yönetmenlerle söyleşiler de yapılacak.