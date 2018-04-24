Kahve ve çikolataseverler festivalde buluşacak

ANKARA (AA) - Kahve ve çikolataseverleri bir araya getirecek "Ankara Kahve-Çikolata Festivali" için geri sayım başladı.

"2 Tat 5 Duyu" sloganıyla kahve ve çikolataseverlerin beklediği "Ankara Kahve-Çikolata Festivali", 3-6 Mayıs'ta ATO Congresium'da kapılarını açacak.

Dört gün boyunca atölye çalışmaları, seminer ve konferansların da yapılacağı festivalde çeşitli aktiviteler düzenlenecek, katılımcılar profesyonel ellerden çıkma kahve ve çikolataları tatma fırsatı bulacak.

- Down sendromlu çocuklar çikolata yapacak

Festivalin ilk günü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gourmand ödülü sahibi çikolata şefi Hakan Doğan'ın gözetmenliğinde, Down sendromlu çocuklar çikolata lolipopları hazırlayacak.

Festivalde, Barista Şampiyonu Gürkan Kumak tarafından "Türk Kahvesinin Hikayesi" adlı seminer verilecek ve Coupe de Monde de la Patisserie Türkiye Komitesi Başkanı Mehmet Yücel, "Çikolatanın Serüveni"ni paylaşacak. Kahve eğitmeni Cenk Girginol da "Evde Türk Kahvesi Keyfi"ni ziyaretçilere anlatacak.

Öte yandan 2011 Dünya Çikolata Ustaları Yarışması'nda "En İyi Çikolata" ödülünü kazanan çikolata sanatçısı Gamze Baş, çocuklarla "Benim Tatlı Çikolatam-Sweetart with my Sweetheart" adlı bir atölye çalışması gerçekleştirecek.

- Çikolatadan çanta ve ayakkabı

Festivalde ayrıca, çikolatadan yapılan heykellerin yer aldığı sergi de katılımcıların beğenisine sunulacak. Çikolatadan yapılan ayakkabı ve çanta heykellerinden oluşan sergi, festival boyunca ziyaret edilebilecek.

Ziyaretçilerin, binlerce çeşit ürünü deneyimleme imkanı bulacağı festivalde, dünyaca ünlü şeflerin uygulamalarını da meraklılarına izleme fırsatı sunulacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca Buray, Fatma Turgut ve Can Bonomo da konser verecek.